In den USA zeichnet sich eine Einigung im Streit um Wildpferde ab.

Nach einem Bericht der Washington Post haben Abgeordnete des US-Kongress gemeinsam mit Tier- und Umweltschützern, Viehzüchter, Jäger und der Landverwaltungsbehörde einen Zehnjahresplan für den Umgang mit den Tieren im Westen der USA erarbeitet. Demnach soll die Mustang-Population deutlich verkleinert werden, ohne die Tiere zu töten.



Nach offziellen Angaben leben aktuell rund 88.000 Wildpferde im Westen der USA. Ihre Zahl hat sich seit 2013 mehr als verdoppelt. Wenn die Populationen mit dem gleichen Tempo weiter wachse, könnten es 2030 eine halbe Million Tiere sein. Nach Ansicht der Regierung und mancher Umweltschützer lebten auf staatlichen Flächen drei Mal mehr Wildpferde und -esel als es für die fragile Ökosysteme tragbar sei. Außerdem konkurrieren die Tiere mit Weidevieh um Nahrung.

In staatlicher Obhut

Deshalb fangen die Behörden die Tiere in regelmäßigen Abständen ein. Aktuell befinden sich fast 50.000 Pferde in staatlicher Obhut. Sie werden zur Adoption freiggegeben, nicht vermittelte Tiere dürfen nach dem derzeit gültigen Gesetz auch geschlachtet werden. Für die Pflege der Mustangs wird laut der Landverwaltungsbehörde fast das gesamte für den Schutz der Tiere vorgesehene Budget verwendet.



Der vorgelegte Plan sieht vor, die Einfang-Aktionen auszuweiten und Adoptionen stärker zu fördern. Außerdem sollen ganze Herden auf geeigneteres Territorium umgesiedelt werden. Auch eine Geburtenkontrolle ist im Gespräch. Die Tiere könnten mit Hilfe von Schussinjektionen Verhütungsmittel verabreicht bekommen. Nach Berechnungen der Tierschutzorganisation "American Society for the Prevention of Cruelty to Animals" könnte die Zahl der Pferde innerhalb von 10 Jahren auf 38.000 reduziert werden. Staatlich erklärtes Ziel sind 27.000 Pferde.

Tierschützer finden die Einfang-Aktionen grausam

Viele Tierschützer haben sich gegen das Programm ausgesprochen. Sie bezeichnen die Einfang-Aktionen als grausam. Viele Tiere würden dabei verletzt und müssten notgeschlachtet werden. Sie argumentieren, dass Millionen Rinder aus der Viehzucht mehr Schaden anrichten als ein paar tausend Pferde. Außerdem kritisieren sie, der Maßnahmenplan befasse sich nicht mit dem Problem der Überweidung staatlicher Flächen durch Rinder oder der Vertreibung von Wildpferden durch Bergbau und Erdgasbohrungen.



Ein weiteres Problem: Das Programm würde 50 Millionen US-Dollar kosten, das sind zwei Drittel mehr als bislang. Es ist bislang nicht klar, ob die US-Gesetzgeber dem Vorschlag zustimmen.