Im US-Bundesstaat Texas ist ein 45jähriger Mann hingerichtet worden.

Die Todesstrafe wurde im Staatsgefängnis in Huntsville per Giftspritze vollstreckt. Der Mann war für schuldig befunden worden, im Jahr 2007 zwei Mitglieder seiner Familie erstochen zu haben.



In Texas wurden seit der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976 mehr Hinrichtungen vollstreckt als in allen anderen US-Bundesstaaten.