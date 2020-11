In den USA ist ein wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilter Mann hingerichtet worden.

Die Exekution wurde im Gefängnis in Terre Haute im Bundesstaat Indiana per Giftspritze vollzogen, wie dort mitgeteilt wurde. Zuvor hatte der Oberste US-Gerichtshof die Hinrichtung genehmigt und einen früheren Gerichtsbeschluss gegen die Exekution gekippt.



Der 49-Jährige war im Jahr 1994 für schuldig befunden worden, eine 16-Jährige vergewaltigt und dann lebendig begraben zu haben. Er wurde nach Bundesrecht exekutiert. Hinrichtungen auf dieser juristischen Basis hatte es in den USA jahrzehntelang nicht mehr gegeben. US-Präsident Trump setzte dann ihre Wiederaufnahme durch.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.