Nach tödlichen Schüssen bei Protesten in der US-Stadt Kenosha ist ein zuvor festgenommener 17-Jähriger wegen zweifachen Mordes angeklagt worden.

Ihm werden außerdem unter anderem ein Mordversuch und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. In der Nacht zum Mittwoch waren zwei Menschen getötet und einer verletzt worden. Der Zwischenfall wurde teilweise auf Video festgehalten.



Die Proteste in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin waren nach Schüssen in den Rücken eines schwarzen Amerikaners bei einem Polizeieinsatz am Sonntag ausgebrochen. Dabei kam es auch zu Gewalttaten. Gebäude und Autos wurden angezündet. Der jetzt angeklagte 17-Jährige stieß laut Augenzeugenberichten zu einer Gruppe bewaffneter Zivilisten, die erklärten, Eigentum beschützen zu wollen.