Die Bühnen-Version des Musikfilms "Moulin Rouge" hat den Tony Award als bestes Musical gewonnen.

Insgesamt ging der wichtigste Preis der Broadway-Theater in New York in zehn Kategorien an die Show. Zu den Ausgezeichneten zählt auch Aaron Tveit als bester männlicher Hauptdarsteller. Beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Adrienne Warren.



In den Tony-Kategorien für Theaterstücke wurde "The Inheritance" über die Folgen der Aids-Pandemie für eine Gruppe schwuler Männer als bestes neues Stück geehrt. Bestes wiederaufgeführtes Stück wurde das Rassismusdrama "A Soldiers Play". Das Stück "Slave Play" über Rassismus in Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen hatte mit zwölf Nominierungen zwar einen neuen Rekord gesetzt, konnte aber in keiner einzigen Kategorie gewinnen.



Die Tonys sollten ursprünglich im Juni 2020 verliehen werden sollen, waren aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.