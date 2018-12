In der Russland-Affäre hat FBI-Sonderermittler Mueller empfohlen, den früheren Nationalen Sicherheitsberater Flynn nicht zu inhaftieren.

Mueller begründete dies in Dokumenten für ein Bundesgericht in Washington unter anderem mit der bedeutenden Unterstützung Flynns bei der Aufklärung. Deswegen sei nur eine geringe Strafe fällig. - Nach Medienberichten wird das Urteil am 18. Dezember erwartet.



Mueller ermittelt zu möglichen illegalen Kontakten von Trumps Wahlkampfteam nach Russland während des Wahlkampfs 2016. Im Zuge dessen hat Mueller Anklage gegen mehrere frühere Trump-Mitarbeiter erhoben, unter ihnen Flynn. Dieser hat sich schuldig bekannt, über seine Russland-Kontakte nicht die Wahrheit gesagt zu haben, und arbeitet mit dem Sonderermittler zusammen.