US-Sonderermittler Mueller hatte nach eigenen Angaben keine Möglichkeit für eine Anklage gegen Präsident Trump.

Er sei während der Ermittlungen an die Haltung des Justizministeriums gebunden gewesen, wonach ein Präsident nicht angeklagt werden könne, solange er im Amt sei, sagte Mueller in Washington. Er hätte es für unfair gehalten, jemandem ein Verbrechen vorzuwerfen, wenn dieser sich nicht in einem Prozess verteidigen könne. Vom Verdacht der strafbaren Justizbehinderung sprach er Trump ausdrücklich nicht frei. Wäre er sich sicher gewesen, dass der Präsident keine Straftat begangen habe, hätte er das auch gesagt, betonte Mueller.