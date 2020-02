In den USA sind vier mutmaßliche Mitglieder der Neonazi-Organisation "Atomwaffen Division" festgenommen worden.

Das Justizministerium in Washington erklärte, den Männern im Alter zwischen 20 und 24 Jahren werde vorgeworfen, Journalisten und kritische Aktivisten bedroht und eingeschüchtert zu haben. Sie hätten vor allem Juden und Schwarze im Visier gehabt. An diese seien per Post Plakate mit aufgedruckten Nazi-Symbolen, Waffen, Molotowcocktails sowie Drohungen geschickt worden.



Die "Atomwaffen Division" gilt als äußerst fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden Mitglieder der Gruppierung in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden sowie mit mutmaßlichen Planungen von Anschlägen etwa auf Atomanlagen und Synagogen in Verbindung gebracht. In Deutschland sorgte ein deutscher Ableger der Organisation im vergangenen Herbst mit Morddrohungen gegen die Grünen-Politikerin Roth und ihren Kollegen Özdemir für Empörung.