Der mutmaßliche Schütze in einem Yoga-Studio in Florida hat offenbar lange vor der Tat rassistische und frauenfeindliche Videos ins Internet eingestellt.

Das berichtet das Medienportal Buzzfeed. Zudem soll er sich mit einem Amokläufer verglichen haben, der 2014 in Santa Barbara sechs Studenten erschossen und zuvor eine Art Manifest des Frauenhasses verfasst hatte. Der 40-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Freitag Abend in einem Yogastudio das Feuer eröffnet und zwei Frauen erschossen. Vier weitere Frauen und ein Mann wurden verletzt. Anschließend tötete sich der muztmaßliche Täter selbst.