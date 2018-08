Ob es der 21. August 2018 in die Geschichtsbücher der Vereinigten Staaten schaffen wird, das ist noch offen. In die Annalen der Präsidentschaft Donalds Trumps wird er sicherlich eingehen.

Denn mit der Verurteilung des ehemaligen Wahlkampfmanagers Donald Trumps, Paul Manafort, und dem Schuldeingeständnis seines ehemaligen Anwalts ist möglicherweise ein entscheidender Wendepunkt in der Russlandaffäre verbunden: Nachdem Michael Cohen vor den Staatsanwälten in New York ausgepackt hat, gibt es zum ersten Mal in dieser unsäglichen Geschichte des Vertuschens, Verschweigens und Vernebelns einen konkreten Hinweis auf ein strafbares Verhalten des Präsidenten. Unter Eid sagte Cohen aus, er sei von "dem Kandidaten" - gemeint: Donald Trump - angewiesen worden, Schweigegeld an die beiden Frauen zu bezahlen, mit denen Trump eine Affäre gehabt haben soll - das Geld sollte sie ruhigstellen, um seine Wahlchancen nicht zu schmälern. Das ist ein Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung.

Privileg des Amtes schützt

Damit steht zum ersten Mal der Staatsanwalt gewissermaßen auf der Türschwelle zum Oval Office. Was den Präsidenten noch vor einer Anklage schützt, ist allein das Privileg seines Amtes.

Doch es könnte noch schlimmer kommen für den Präsidenten. Cohen weiß viel. Sehr viel. Und sein Anwalt hat schon bestätigt, dass sein Mandant endgültig die Seiten gewechselt hat und nun bereit ist, auch mit Sonderermittler Mueller zusammenzuarbeiten. Wer, wenn nicht Cohen, weiß um einen möglichen Cyberpakt zwischen Trump und dem russischem Geheimdienst im amerikanischen Wahlkampf? Wer, wenn nicht Cohen, weiß, was damals im Trump-Tower mit der russischen Anwältin wirklich besprochen wurde?

Da ist Gefahr in Verzug für Donald Trump. Er weiß: Cohen wird reden, um ein geringeres Strafmaß für sich herauszuholen. Dasselbe gilt vermutlich für Manafort: Sonderermittler Mueller hat nach den gestrigen Schuldsprüchen den Hebel in der Hand, Manafort einen Deal für seinen nächsten Prozess anzubieten: Aussage gegen Haftzeit.

Recht des Stärkeren?

Was tut Trump? Er streitet alles ab und versucht, seinen Ex-Anwalt zu diskreditieren. Aber wird er wirklich noch zum Äußersten greifen und seine Drohung wahrmachen, Sonderermittler Mueller zu entlassen? Viele befürchten das. Donald Trump würde damit die Unabhängigkeit der Justiz außer Kraft setzen, die Gewaltenteilung aushebeln und eine veritable Verfassungskrise auslösen.

Um mehr und nicht weniger geht es genau jetzt, in dieser Phase des erbitterten Konflikts: Wird das Recht des Stärkeren die Oberhand gewinnen? Oder die Stärke des Rechts? In den USA liegen gerade Wahrheit und Lüge in einem dramatischen Wettstreit. Transparenz und Sumpf. Rechtsstaat und Willkür.

Es sind die Republikaner, die es in der Hand haben, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Sie können sich für den Erhalt des Rechtsstaats entscheiden und für die Wahrung der Demokratie. Dann dürften sie auch nicht vor einem Impeachment-Verfahren zurückschrecken, wenn sich unzweifelhaft und nachweisbar herausstellt, dass ihr Präsident ein Lügner, ein Betrüger und ein Verräter ist.

Sie können sich allerdings auch anders entscheiden und ihrem Präsidenten weiterhin die Treue halten. Aus Angst vor dem Tod haben schon viele Selbstmord begangen.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.