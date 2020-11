Eine blaue Welle im Sunbelt, ein kollektives Überlaufen der Wähler in Florida, Georgia, North Carolina, ja sogar in Texas – im Anschluss daran eine wahre reconquista der Demokraten in den Swing States an den Großen Seen: Überall sind die überschäumenden Hoffnungen der Demokraten an diesem Wahlabend buchstäblich ins Wasser gefallen. Stattdessen eine eiskalte Dusche.



Der Senat bleibt weiter in republikanischer Hand. Auch im Repräsentantenhaus blieben die Demokraten hinter den eigenen Erwartungen zurück. Und das große Zittern um den Einzug ins Weiße Haus hält an.



Trotz der Schockstarre verströmt die Führung der Demokraten weiterhin Zuversicht: Am Ende dieses quälenden Prozesses werde ein demokratisch legitimierter Präsident stehen – und er werde am 20. Januar 2021 mittags um zwölf seinen Amtseid ablegen, wie die Verfassung das vorschreibt.

(www.imago-images.de)Niels Annen (SPD):"Sorgen um die demokratische Kultur"

Die Demokratie in den USA werde jetzt wahrscheinlich noch einem Stresstest unterzogen, sagte Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt im Dlf. Wichtig sei, dass die Legitimität des Wahlprozesses nicht in Frage gestellt werde.

Bis dahin müssen allerdings alle Stimmen bis zur letzten Wahlurne und bis zum letzten Wahlumschlag ausgezählt sein. Dass ist eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit. So wie es selbstverständlich ist, dass es etwas länger dauert, Briefwahlstimmen auszuzählen.



Nur: Donald Trump akzeptiert die Regeln nicht. Er behauptet ohne jeden Beleg, aber mit der ihm eigenen Chuzpe, dass die Stimmen der Frühwähler zu seinen Ungunsten manipuliert werden. Das ist eine glatte Lüge und ein dreister Akt der Missachtung des staatlichen Demokratieversprechens. Trump will die weitere Auszählung der Stimmen unterbinden. Mit Hilfe der Gerichte. Am Ende, so hofft er, mit Genehmigung des Supreme Court.

Noch gibt es keine Verfassungskrise

Aber: Donald Trump kann das Wahlergebnis in Frage stellen, so viel er will – das politische System im Vorübergehen aushebeln kann er nicht. Den Worten Trumps allein folgt also noch keine Verfassungskrise. Damit wäre das Land erst konfrontiert, wenn der Supreme Court Trumps Klage stattgibt und – man wagt es kaum auszusprechen – ihm in einem Akt juristischer Scheinlegitimierung die zweite Amtszeit ohne Auszählung der restlichen Stimmen in den Schoß legt. Dann hätte das höchste Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika, das ohnehin mit der Bestellung Amy Cohen Barrett´s in den Sumpf der parteipolitischen Auseinandersetzung hineingezogen wurde, seine Neutralität verspielt und seine Glaubwürdigkeit verloren.

(picture alliance / Wolfram Steinberg)

Soweit darf es nicht kommen. Schlimm genug, dass sich der Präsident auf autokratische Abwege begibt – das politische System der USA, das von ihm seit seinem Amtsantritt herausgefordert wird, sieht sich mit seinem beispiellosen Verhalten vor eine der größten Belastungsproben in seiner Geschichte gestellt.



Die Demokraten werden sich wehren – sie werden nach den bitteren Erfahrungen der Auseinandersetzung zwischen George W. Bush und Al Gore im Jahre 2000 dieses Mal bis zum Äußersten gehen in diesem erbitterten Streit.

Republikaner müssen unbedingte Loyalität zu Trump aufgeben

Gefordert sind in dieser höchsten Gefahrenlage für das gesamte politische System allerdings auch die Republikaner. Sie müssen spät, aber noch nicht zu spät, ein klares und unzweideutiges Bekenntnis zur Demokratie ablegen. Statt unbedingte Loyalität zu beweisen zu einem Präsidenten, der immer offener autoritäre Neigungen zeigt.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.