Nach den Polizei-Schüssen auf einen schwarzen Bürger in den USA ist das Opfer vermutlich querschnittsgelähmt.

Der Vater des jungen Mannes sagte der Chicagoer Zeitung "Sun-Times", sein Sohn sei von acht Schüssen getroffen worden und könne vorerst nicht mehr laufen. Die Ärzte wüssten noch nicht, ob es sich um eine dauerhafte Behinderung handele.



Der Fall im US-Bundesstaat Wisconsin hatte breite Empörung ausgelöst. Ein Handyvideo zeigt, wie der Mann sich in seinen Wagen hineinbeugen will, ein Polizist ihn am Hemd packt und mehrfach feuert. Aus Protest kam es gestern den zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Aus den Reihen der Demonstranten waren zuvor unter anderem Wasserflaschen auf die Beamten geworfen worden.