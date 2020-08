Nach Schüssen auf einen schwarzen Bürger im US-Bundesstaat Wisconsin sind die daran beteiligten Polizisten beurlaubt worden.

Das Justizministerium teilte mit, die Behörden ermittelten in dem Fall. Einzelheiten wurden nicht genannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten zwei Polizisten bei einem Einsatz ihre Waffen auf den Mann gerichtet und mindestens sieben Schüsse auf ihn abgegeben, als er in sein Auto stieg. Im Internet gibt es dazu Video-Aufnahmen. Als Reaktion darauf versammelten sich in der Stadt Kenosha zahlreiche Demonstranten. Mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Stadt verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Der Gouverneur von Wisconsin, Evers, rief die Nationalgarde zusammen, um Feuerwehrleute und die Infrastruktur zu schützen.



In den USA kommt es seit Ende Mai vielerorts zu Massenprotesten gegen Rasissismus und Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.