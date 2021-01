Nach den gewalttätigen Ausschreitungen im US-Kapitol tritt auch US-Verkehrsministerin Chao zurück.

Diesen Schritt gab sie am Abend per Twitter bekannt. Zuvor hatte es geheißen, auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Pottinger verlasse das Weiße Haus. Damit haben bereits mehrere enge Mitarbeiter von Trump ihren Amtsverzicht erklärt, wie etwa der führende Berater in der Russland-Politik, Tully.

