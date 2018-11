Die chilenisch-amerikanische Schriftstellerin Isabel Allende hat den National Book Award erhalten.

Sie bekam die höchste Literaturauszeichnung der USA für ihr Lebenswerk. Allende lebt seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten. Ihre Romane, darunter Bestseller wie "Das Geisterhaus", wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. In ihrer Dankesrede sprach die 76-Jährige über zunehmenden Nationalismus und Rassismus. In dunklen Zeiten seien alle Werte und Prinzipien der Zivilisation bedroht.



Der National Book Award wird gerne als "Oscar" der Literaturwelt bezeichnet.