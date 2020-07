Überschattet von der Coronavirus-Pandemie begehen die USA heute ihren Nationalfeiertag.

Präsident Trump wird in der Hauptstadt Washington einer Zeremonie beiwohnen, die unter dem Motto "Salut an Amerika" steht. Geplant sind - wie im Vorjahr - Überflüge von Kampfjets und ein großes Feuerwerk. - Am Nationalfeiertag wird der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom 4. Juli 1776 gedacht. In vielen Bundesstaaten wurden Veranstaltungen wegen der hohen Ansteckungsraten abgesagt.