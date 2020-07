Vor den Veranstaltungen zum Nationalfeiertag haben sich in den USA erneut mehr als 50.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. US-Präsident Trump feiert dennoch mit einem "Salut an Amerika".

Bereits seit Tagen sind die täglichen Ansteckungsraten auf einem derart hohen Niveau. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Texas, Kalifornien, Florida, Nord- und Süd-Carolina sowie Tennessee. Ungeachtet dessen will Präsident Trump am heutigen Nationalfeiertag in der Hauptstadt Washington einer Zeremonie beiwohnen, zu der 7.500 Besucher erwartet werden. Sie steht unter dem Motto "Salut an Amerika". Geplant sind - wie im Vorjahr - Überflüge von Kampfjets und ein großes Feuerwerk. In anderen Bundesstaaten wurden Veranstaltungen zum Nationalfeiertag, an dem der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten vom 4. Juli 1776 gedacht wird, abgesagt.