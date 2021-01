Der Schriftsteller und Islamwissenschaftler Navid Kermani hat die Aufhebung des Einreise-Verbots für Menschen aus islamisch geprägten Staaten in die USA als starkes Signal bezeichnet.

Es sei eine wichtige Geste des neuen Präsidenten Biden gewesen, sagte er im Deutschlandfunk. Kermani, der iranischer Abstammung ist, führte aus, er selbst habe viele Einladungen in die USA wegen des von Bidens Amtsvorgänger Trump verhängten Banns absagen müssen.



Der Friedenspreis-Träger des Deutschen Buchhandels führt zur politischen Lage im Iran aus, das Regime in Teheran agiere sehr rational und werde die Zuverlässigkeit der Aussagen Bidens im Blick behalten. Trump habe viel Vertrauen verspielt. Das müsse Biden gerade hinsichtlich seiner geplanten neuen Verhandlungen zum Atomabkommen wieder gewinnen. Das alte Abkommen sei nicht weit genug gegangen und habe Fragen zur Außenpolitik und den Menschenrechte außen vor gelassen. Die Menschenrechtslage im Iran bezeichnete Kermani als entsetzlich. Es gebe viele politische Häftlinge und Hinrichtungen.



Neue Atomverhandlungen bieten nach seiner Einschätzung auch für die EU eine Chance. Der Atomvertrag sei bislang eines der wenigen Gebiete, auf denen Europa einen Erfolg in seiner Nahost-Politik erreicht habe. Ansonsten stehe der Kontinent eher für eine große Zerstrittenheit in Bezug auf diese Region, was sich besonders am Beispiel Libyen gezeigt habe. Profiteure seien Russland und China.



Mit Blick auf die iranischen Präsidentschaftswahlen im Sommer fügte Kermani an, ein möglicher Sieg von Kandidaten aus dem Militär könnte den Pragmatismus in der Außenpolitik des Landes stärken. Vertreter des Militärs seien vor allem an Geschäften interessiert und nicht so ideologisiert wie die bisherigen Führer.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.