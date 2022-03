Die US-Regierung kündigt die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine und weitere Hilfszahlungen an (picture-alliance/Fotostand)

Zugleich kündigte das Weiße Haus in Washington an, mehr als eine Milliarde Dollar an zusätzlichen Hilfsgeldern zur Verfügung zu stellen. Das Geld solle den Menschen in der Ukraine zugute kommen, aber auch jenen, die von den weltweiten Auswirkungen des russischen Angriffskriegs betroffen seien.

Nach UNO-Angaben sind bereits mehr als 3,6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.