Im US-Bundesstaat Arizona werden die Lockerungen der Corona-Auflagen wieder rückgängig gemacht.

Gouverneur Doucey sagte in Phoenix, Kinos, Bars und Fitnessstudios müssten schließen. Auch Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern seien wieder verboten. Vor einer Woche hatte Präsident Trump in Arizona noch einen Wahlkampfauftritt. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in dem Bundesstaat stark gestiegen.



Auch in Texas und Teilen von Kalifornien wurden Lokale wieder geschlossen. Der Bundesstaat New Jersey verschob wegen der hohen Ansteckungszahlen im Süden der USA geplante Lockerungen.