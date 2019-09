Die USA haben weitere Einreiseverbot gegen hochrangige Beamte der iranischen Regierung verhängt.

Auch deren unmittelbare Familienangehörige dürften bis auf Weiteres nicht mehr in die USA einreisen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Präsident Trump hatte am Dienstag in der UNO-Vollversammlung mit zusätzlichen Sanktionen gegen den Iran gedroht.



Die USA verhängten auch Einreiseverbote gegen weitere Beamte der Regierung des venezolanischen Machthabers Maduro. Betroffen sind zudem ranghohe venezolanische Militärs und Polizisten sowie Mitglieder der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung.