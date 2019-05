Gegen die Bayer-Tochter Monsanto gibt es eine weitere Klage in den USA.

Der Landkreis Los Angeles will vor dem kalifornischen Bundesbezirksgericht erreichen, dass sich Monsanto an den Kosten für die Säuberung von dutzenden Gewässern beteiligt, die mit sogenannten PCB-Chemikalien verseucht sind. Außerdem fordert der Landkreis Schadenersatz. Er argumentiert in der Klageschrift, Monsanto habe die verheerenden Folgen der toxischen Schadstoffe für Pflanzen und Lebewesen jahrzehntelang verschwiegen.



Bayer erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, man gehe davon aus, dass die Vorwürfe haltlos seien. Monsanto habe die PCB-Produktion vor mehr als 40 Jahren freiwillig gestoppt. PCB sind giftige und krebsauslösende Chlorverbindungen. Sie wurden in den USA 1979 verboten.



Gegen Monsanto gibt es auch zahlreiche US-Klagen wegen des umstrittenen Unkrautvernichters mit dem Wirkstoff Glyphosat. Bayer hatte den amerikanischen Konzern im vergangenen Jahr für rund 63 Milliarden Dollar gekauft. Wegen der vielen Klagen verliert die Bayer-Aktie seit Monaten an Wert.