US-Präsident Biden hält wie sein Vorgänger Trump an einem harten Kurs gegenüber China fest.

Regierungssprecherin Psaki bezeichnete den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei als Gefahr für die nationale Sicherheit. Sie sagte in Washington, man werde sicherstellen, dass heimische Netzwerkbetreiber keine Teile dieses Anbieters verwendeten und mit Verbündeten zusammenarbeiten, damit deren Netzwerke sicher seien. Die USA befürchten, dass die Daten von Huawei-Kunden zur Spionage eingesetzt werden. Der Konzern weist das zurück.



Außenminister Blinken kritisierte bei seiner ersten Pressekonferenz in Washington die chinesische Führung. Das Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren bezeichnete Blinken als Völkermord. - Nach offiziell unbestätigten Schätzungen befinden sich hunderttausende Uiguren in Lagern. China spricht von Fortbildungszentren. Die Uiguren fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus vor.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.