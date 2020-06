Im Zusammenhang mit den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus wird der Tod eines schwarzen US-Bürgers in Tacoma bei Seattle neu untersucht.

Manuel Ellis war Anfang März bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Der Gouverneur des Bundesstaats Washington, Inslee, teilte mit, das Vorgehen der Polizisten gegen Ellis werde nun noch einmal unabhängig überprüft. Bislang hatte es nach seinen Angaben nur eine interne Untersuchung innerhalb derselben Polizeieinheit gegeben. Medienberichten zufolge könnte Ellis unter ähnlichen Umständen wie George Floyd gestorben sein, dessen gewaltsamer Tod die Protestbewegung ausgelöst hatte. Einer der Polizisten, die an Floyds Festnahme beteiligt waren, kam unterdessen gegen Kaution aus dem Gefängnis frei.



In mehreren Städten der USA gehen unterdessen die Proteste gegen Rassismus weiter. In Richmond im US-Bundesstaat Virginia stürzten Demonstranten eine Bronzestatue von Jefferson Davis, der im 19. Jahrhundert Präsident der abtrünnigen Südstaaten war und die Sklaverei verteidigte.