In den USA kommt zur Stunde zum ersten Mal der neugewählte Kongress zusammen.

Damit übernehmen im Repräsantenhaus die oppositionellen Demokraten die Mehrheit. Im ebenfalls neu besetzen Senat dominieren weiterhin die Republikaner von Präsident Trump.



Die Demokraten kündigten an, gleich heute einen neuen Entwurf für ein Haushaltsgesetz einzubringen. Dass er angenommen wird, gilt als unwahrscheinlich. Hintergrund ist ein Streit mit Präsident Trump, der darauf besteht, fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer zu Mexiko einzuplanen. Die Demokraten lehnen das ab. Weil das Gesetz zum Etat nicht in Kraft treten konnte, herrscht in den USA seit fast zwei Wochen eine Haushaltssperre. Wegen dieses sogenannten "Shutdowns" können viele Regierungsbehörden nicht oder nur noch eingeschränkt arbeiten.