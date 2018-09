Papst Franziskus hat den Rücktritt eines US-Bischofs angenommen, der Priesteramtskandidaten sexuell belästigt haben soll.

Das teilte der Vatikan vor einem Treffen des Kirchenoberhaupts mit dem Präsidenten der amerikanischen Bischofskonferenz mit. In dem jüngsten Missbrauchsfall geht es um den Bischof der Diözese Wheeling-Chesterton. Gegen den 75-Jährigen wurden inzwischen Ermittlungen eingeleitet.



Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika wird derzeit von Berichten über zahlreiche Missbrauchsfälle erschüttert. Der ehemalige Nuntius in den USA, Erzbischof Viganò, wirft dem Papst vor, von sexuellen Übergriffen gewusst, aber nicht gehandelt zu haben.