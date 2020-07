Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 77.300 neue Fälle gemeldet. Im Westen und Süden ist die Krise besonders groß, die Vorsicht aber teilweise gering. US-Präsident Trump muss sich Kritik an seinem Krisenmanagement gefallen lassen - auch von Vertretern seiner eigenen Partei, den Republikanern.

Der Höchststand bei den Neuinfektionen geht aus jüngsten Zahlen auf der Johns-Hopkins-Universität hervor (Stand 17.07.). Der bisher höchste Anstieg innerhalb eines Tages lag bei 67.800 neuen Fällen. In den USA leben rund 330 Millionen Einwohner, mehr als 3,5 Millionen Menschen haben sich bislang nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben an oder mit dem Virus. Wissenschaftler prognostizierten in einer Modellberechnung gerade eine Totenzahl von mehr als 150.000 für Anfang August. Vor allem in den Staaten California, Florida und Texas sei in den kommenden Wochen mit tausenden weiteren Corona-Opfern zu rechnen.



Die Zahl der Neuinfektionen steigt in den USA seit Mitte Juni deutlich, nachdem Lockerungen der Corona-Auflagen verkündet wurden. Vor allem im Süden und Westen des Landes gibt es zahlreiche Infektionen. In einigen Bundesstaaten wird das Vorgehen der Verantwortlichen nun stark kritisiert - beispielsweise in Georgia und Florida.

Gouverneur in Georgia klagt gegen Maskenpflicht

Der Gouverneur des südlichen US-Bundesstaats Georgia, Brian Kemp, klagte gegen eine von der Hauptstadt Atlanta verordnete Maskenpflicht. Die dortige Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms habe mit der entsprechenden Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus ihre Kompetenzen überschritten, argumentierte der Gouverneur. Die Zahlen in Georgia stiegen zuletzt stark, der Republikaner Kemp hatte trotzdem eine Verordnung unterzeichnet, die es Kommunen und Bezirken verbietet, eine Maskenpflicht einzuführen. Er empfahl allerdings das Tragen einer Maske, wenn sich ein Abstand nicht einhalten lasse. Die demokratische Bürgermeisterin Bottoms erklärte, anstatt sich vor Gericht zu streiten, wäre es besser, Steuergelder einzusetzen, um mehr Corona-Tests und das Nachverfolgen von Kontakten zu ermöglichen. In dem Bundesstaat leben rund zehn Millionen Menschen, bislang gibt es mehr als 130.000 nachgewiesene Corona-Infektionen und rund 3.100 Todesfälle.



Floridas republikanischem Gouverneur Ron DeSantis wird derweil Untätigkeit vorgeworfen. In seinem Bundesstaat gibt es besonders hohe Infektionszahlen. Rund 300.000 der etwa 21 Millionen dort lebenden Menschen haben sich angesteckt. In Deutschland sind es bei fast vierfacher Einwohnerzahl nur rund 200.000. DeSantis argumentiert jedoch, dass man sich nicht "von der Angst überwältigen" lassen dürfe. Florida hob schnell viele Einschränkungen, die das Virus eindämmen sollten, wieder auf. Die Kritik der Gegner seines Kurses: DeSantis wolle einen ähnlichen Umgang mit der Krise wie der Präsident pflegen. Er gilt als enger Gefolgsmann von Trump, der sich ebenfalls stets für schnelle Lockerungen aussprach.

Republikaner kritisiert Trumps Krisenmanagement

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kritisierte Trump derweil dafür, dass er sich nicht auf den Rat aus der Wissenschaft verlasse. Trump wirke wie "der Mann, der sich weigert, nach dem Weg zu fragen", sagte die Demokratin im Kapitol. Der Gesundheitsexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem davor gewarnt, dass die USA die Schwelle von 100.000 täglichen Neuinfizierten mit dem Coronavirus überschreiten könnten, sollten die Amerikaner keine Masken tragen und keinen Mindestabstand halten. Trump hatte Fauci immer wieder kritisiert.



Das Krisenmanagement von Trump gerät allerdings auch in der Republikanischen Partei in die Kritik. Der Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Larry Hogan, warf Trump in einem Gastbeitrag in der "Washington Post" vor, nicht schnell genug auf die Bedrohung reagiert zu haben. "So viele landesweite Maßnahmen hätten in diesen frühen Tagen ergriffen werden können, wurden es aber nicht", schrieb Logan. "Statt seinen eigenen Gesundheitsexperten zuzuhören, redete und twitterte der Präsident wie ein Mann, dem es mehr um die Ankurbelung des Aktienmarktes oder seine Wiederwahlpläne ging."



Hogan ist auch Vorsitzender der Nationalen Vereinigung der Gouverneure der 50 US-Bundesstaaten. Er kritisierte, Trump habe im März fälschlicherweise behauptet, jeder, der einen Test brauche, könne einen bekommen. Zur selben Zeit hätten Gouverneure vergeblich um Hilfe beim Testen gebeten.

Trump: Mehr Tests bedeuten automatisch mehr Fälle

Die Zahl der Tests war in den USA zuletzt erhöht worden. Trump berief sich darauf, dass dies automatisch zu mehr positiven Fällen führen müsse. "Die Fallzahlen steigen, weil wir mehr als jedes andere Land testen", schrieb Trump Ende Juni bei Twitter. "Mit kleineren Testkapazitäten hätten wir auch weniger Fälle." Seit Juni stieg die Zahl der Neuinfektionen in den USA aber stärker als die Zahl der Tests, wie "Der Spiegel" berechnete.

New York will neue Infektionswelle verhindern

In New York geht man anders mit der Krise um als einige südliche Bundesstaaten. Der Staat gilt mittlerweile als positives Beispiel für den Umgang mit dem Virus. Dennoch wächst dort die Sorge vor einer erneuten Corona-Welle. Deshalb verschärfte Gouverneur Andrew Cuomo nun die Regeln für Restaurants. Künftig dürfen Gaststätten im Staat "nur Leuten Alkohol servieren, die auch Essen bestellen", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch dürften alkoholische Getränke nur sitzenden Gästen verkauft werden, die sich im Mindestabstand zu anderen Gästen befänden.



In New York ist die Zahl der Neuinfektionen auf einem stabilen und niedrigen Niveau, doch die Entwicklung in den anderen Teilen der USA ist besorgniserregend. New York versucht sich mit strikten Einreisebeschränkungen für eine Reihe von Bundesstaaten davor zu schützen, dass Besucher das Virus wieder einschleppen und für Ausbrüche sorgen. Reisende aus 22 US-Bundesstaaten müssen sich nach Ankunft in New York in Quarantäne begeben, ansonsten drohen 2.000 Dollar Strafe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Test und Schutz

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.