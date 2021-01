In Washington tritt heute der neue US-Kongress zusammen.

Senat und Repräsentantenhaus halten ihre konstituierenden Sitzungen nach den Wahlen im November ab, die parallel zur Präsidentschaftswahl stattfanden. Im Repräsentantenhaus, dessen Sitze vollständig neu vergeben wurden, konnten die Demokraten ihre Mehrheit knapp verteidigen. Dort stellt sich die bisherige Vorsitzende Pelosi zur Wiederwahl. Im Senat, der zu etwa einem Drittel neu bestimmt wurde, entscheiden sich die Mehrheitsverhältnisse erst am kommenden Dienstag bei den Stichwahlen um zwei Sitze im Bundesstaat Georgia.



Sollten die Republikaner ihre Mehrheit in der Kammer verlieren, könnte der designierte Präsident Biden seine politischen Vorhaben aller Voraussicht nach leichter durchsetzen. Er soll am 20. Januar vereidigt werden und damit Amtsinhaber Trump ablösen.

