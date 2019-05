Der US-Bundesstaat New Hampshire hat die Todesstrafe abgeschafft.

Der Senat votierte mit der nötigen Zweitdrittelmehrheit von 16 Stimmen gegen ein Veto des republikanischen Gouverneurs Sununu. Zwölf Demokraten und vier Republikaner waren für ein Ende der Todesstrafe. In der vergangenen Woche hatte bereits das Repräsentantenhaus das Veto von Sununu überstimmt.



In New Hamshire wurde seit 1939 ohnehin kein Häftling mehr hingerichtet. Mit der jetzigen Entscheidung ist die Todesstrafen nun in 21 Bundesstaaten abgeschafft. In 29 US-Staaten gibt es sie noch.