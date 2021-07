Der US-Bundesstaat New York hat den "Katastrophennotfall" ausgerufen, weil die Gewalt mit Schusswaffen stark zugenommen hat. Aktuell stürben mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen "als an Covid", erklärte Gouverneur Andrew Cuomo.

Nun soll eine Spezialeinheit der Polizei zur Bekämpfung des Handels mit Schusswaffen geschaffen werden und eine Beauftragte oder ein Beauftragter zur Prävention von Waffengewalt ernannt werden. Diese Person soll an der Schnittstelle von Sozialdiensten, Gefängnissen, Polizei und anderen Behörden agieren.

Zwei neue Gesetze

Cuomo kündigte zudem an, 76 Millionen Dollar in die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen zu investieren. Außerdem unterzeichnete er zwei Gesetze: Das Erste soll es Zivilisten erleichtern, Klagen gegen Waffenhersteller und -Händler einzureichen. Das Zweite soll verhindern, dass gesuchte Verbrecher eine Waffe erwerben können.

Schlimme Bilanz des Nationalfeiertags in Chicago

Die Millionenstadt Chicago verzeichnete am vergangenen Wochenende, an dem auch der Nationalfeiertag der USA lag, dramatische Zahlen: An drei Tagen wurden 100 Menschen angeschossen und 18 ermordet. Unter den Verletzten seien auhc mehr als zehn Kinder. In den ersten sechs Monaten 2021 wurden nach Polizeiangaben 332 Morde gezählt. Auch heute gab es wieder Berichte über Waffengewalt: Am Morgen wurden drei verdeckte Ermittler angeschossen, wie die Polizei mitteilte.



In den Großstädten der USA war die Zahl der Tötungsdelikte 2020 um 30 Prozent gestiegen. Präsident Biden kündigte verschiedene Maßnahmen an. Vor zwei Wochen teilte das Weiße Haus mit, dass das Vorgehen gegen den illegalen Waffenhandel verstärkt werden - und fünf Sondereinheiten mit Schwerpunkt auf die Städte New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco und Washington gegründet werden.

Biden will das Problem mit Geld und Verboten angehen

Außerdem sollen bislang nicht verwendete Mittel aus dem 1,9 Billionen Dollar umfassenden Corona-Hilfspaket vom März dafür genutzt werden, neue Polizisten einzustellen und bessere Ausrüstung für die Sicherheitskräfte anzuschaffen. Bereits im April kündigte Biden das Verbot von "ghost guns" an, also von Waffen zum Selbstzusammenbau.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.