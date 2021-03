Nach jahrelangem Streit hat das Parlament im US-Bundesstaat New York ein Gesetz zur Legalisierung von Marihuana verabschiedet.

Der Entwurf bekam im Unterhaus in Albany eine deutliche Mehrheit. Gouverneur Cuomo erklärte, er freue sich darauf, das richtungsweisende Gesetz zu unterzeichnen. Der Sprecher des Unterhauses, Heastie, twitterte, durch die Legalisierung werde das seit Jahrzehnten geltende Recht korrigiert, das sich in unverhältnismäßiger Weise vor allem gegen schwarze Bürger gerichtet habe. Afroamerikaner wurden deutlich häufiger wegen Marihuana-Delikten verhaftet als Weiße, obwohl der Konsum etwa gleich verteilt ist.



New York ist der 15. US-Bundesstaat, der Marihuana für den freien Gebrauch legalisiert.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.