Nach einem Machtkampf mit der Regierung von US-Präsident Trump tritt der einflussreiche New Yorker Staatsanwalt Berman mit sofortiger Wirkung zurück.

Er werde die Leitung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York geschäftsführend an seine Stellvertreterin Strauss abgeben, teilte Berman in der Nacht mit. Zuvor hatte es Verwirrung um seinen Rücktritt gegeben, weil Justizminister Barr erklärt hatte, Trump habe den Staatsanwalt entlassen. Berman hatte dies zurückgewiesen. Er leitete eine Abteilung, die unter anderem für Verdachtsfälle von Finanz-Kriminalität an der Wall Street sowie Korruption in der Regierung zuständig ist und führte auch gegen Vertraute von Trump Ermittlungen.