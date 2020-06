US-Präsident Trump hat mit seiner Einwanderungspolitik vor dem Obersten Gerichtshof eine juristische Niederlage erlitten. Die Richter bestätigten mit fünf zu vier Stimmen Urteile aus Vorinstanzen, wonach die sogenannten "Dreamer" - also Kinder von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis - weiterhin in den USA bleiben dürfen. Der frühere Präsident Obama hatte für sie ein Programm geschaffen, das sie vor der Abschiebung bewahrt hatte.

Trump hatte seit 2017 in verschiedenen Anläufen versucht, das sogenannte DACA-Programm zu beenden. Es schützt rund 800.000 Einwanderer, die vor ihrem 16. Lebensjahr ohne eigenes Zutun von ihren Eltern ohne Papiere in die USA gebracht wurden. Seither dürfen die Migranten in den Vereinigten Staaten bleiben, können aber keine US-Bürger.



In der Begründung des Urteils heißt es, die Regierung habe versäumt, einen ausreichenden Grund für das Ende des Programms zu nennen. Vielmehr sei die zugrundeliegende Entscheidung des Heimatministeriums "willkürlich und launenhaft" gewesen. Zuvor hatten bereits Bundesgerichte die Aufkündigung des Programms durch Trumps Regierung blockiert. Der Präsident selbst sprach von einer fürchterlichen und politisch geprägten Entscheidung der Richter. Dagegen begrüßte, sein Vorgänger Obama das Urteil. Nach der US-Wahl im November solle ein möglichst mehrheitlich von den demokratischen beherrschter Kongress eine permanente Lösung schaffen.