In den USA wurde das niedrigste Bevölkerungswachstum seit einem Jahrhundert verzeichnet.

Aus offiziellen Statistiken geht hervor, dass die Bevölkerung im vergangenen Jahr nur noch um rund 1,5 Millionen Menschen gewachsen ist. Es handelt sich um eine Wachstumrate von etwa einem halben Prozent. Gründe für den Rückgang in der Rate seien unter anderem der demographische Wandel und die Verschärfung der Asylpolitik, sagte der amerikanische Soziologe William Frey dem britischen Guardian. So sei die Zahl von Einwanderern in die USA von rund einer Million Menschen im Jahr 2016 auf knapp 600.000 gesunken. Ein ebenso langsames Wachstum habe es zuletzt zu Zeiten des Ersten Weltkriegs gegeben.