Die amerikanische Hochschulpräsidentin Amy Gutmann soll neue Botschafterin in Deutschland werden.

Das Weiße Haus erklärte, Präsident Biden werde die Politikwissenschaftlerin nominieren. Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. Gutmann wäre die erste Frau, die als US-Botschafterin in die Bundesrepublik entsandt wird.



Die Tochter eines 1934 aus Nazi-Deutschland geflohenen jüdischen Vaters ist seit 2004 Präsidentin der Elitehochschule University of Pennsylvania in Philadelphia.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.