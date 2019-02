Das war nichts. Zuerst ein Gipfel mit den größten Erwartungen hochgeputscht, und dann implodiert der. Einfach so. Damit ist das so wichtige politische Ziel, dass Nordkorea sein Atomprogramm einstellt, erst einmal verschoben. Der letzte Halbsatz ist vielleicht das einzig wirklich Positive an diesem Nichtereignis: Es wird weiter verhandelt. Laut Donald Trump wird Nordkorea auch nicht wieder mit Atom- und Raketentests beginnen. Damit bleibt die Denuklearisierung Nordkoreas also auf der Tagesordnung.

Rote Linien und kein Plan B

Was aber ist da eigentlich passiert? Es muss so gewesen sein, dass Donald Trump und Kim Jong Un schon ziemlich bald an ihre roten Linien gekommen sind und es keinen Spielraum, keine Verhandlungsmasse, keinen Plan B gab. Und das ist für mich die überraschendste Information gewesen.

Was bitte ist denn eigentlich in den vergangenen acht Monaten bei den Verhandlungen auf Arbeitsebene getan worden? Da waren ja nicht nur willfährige, verängstigte Beamte am Werk. An diesen Vorverhandlungen, bei denen der Entwurf der Abschlusserklärung entstand, waren sogar Minister und Sondergesandte beteiligt. Haben die die Augen verschlossen, die wahrscheinlich deutlich wie weiße Elefanten im Raum sitzenden Probleme ausgeblendet, um eine scheinbare Einigung präsentieren zu können?

In einem Verhandlungsergebnis ein paar eckige Klammern zu haben, die nur von den Chefs entschieden werden können, ist üblich. Die überschreiten die Prokura der Verhandler, die müssen von den Chefs geklärt werden, indem die über ihren Schatten springen. Aber sie müssen verhandelbar sein, und das waren sie hier wohl nicht. Sich da einen blinden Fleck zu gönnen, ist dilettantisch und hat der Sache einen großen Schaden zugefügt.

Immerhin, Donald Trumps Auftreten bei der Pressekonferenz hat kein weiteres Öl ins Feuer gegossen, im Gegenteil. Er ist bei seiner öffentlich gezeigten Haltung gegenüber Kim Jong Un geblieben, hat keinerlei Abstriche daran gemacht, wie sehr er ihn schätze, wie gut die Beziehung sei. Das hält zumindest die Rhetorik der vergangenen Wochen glaubwürdig und lässt die Tür offen, einen neuen Anlauf zu machen.

Eine Niederlage für Donald Trump

Für Donald Trump ist der geplatzte Gipfel tatsächlich eine Niederlage, die er gerade jetzt nicht gebrauchen kann. Ein Abkommen in der Tasche, das man mit gutem Grund historisch nennen könnte, eines das mit seiner Präsidentschaft verbunden bleibt, war genau das was er angestrebt hat. Dass er sich im Vorfeld völlig unvorsichtig schon mal für den Friedensnobelpreis ins Spiel gebracht hat, macht die Sache nicht besser.

Jetzt könnte ihm plötzlich die Zeit weglaufen, denn schon im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Was man Trump zugutehalten muss ist, dass er sich nicht hat verführen lassen, aus diesem Zeit- und Erfolgsdruck heraus ein Abkommen zu schließen, das sich dann als nicht nachhaltig und belastbar heraus stellt. Bleibt also nur: Aufstehen, Staub abschütteln, weitermachen. Ist wichtig.