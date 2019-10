Die USA und Nordkorea haben in Stockholm ihre Atomgespräche wieder aufgenommen.

Die schwedische Außenministerin Linde schrieb auf Twitter, es sei ermutigend, dass sich Delegationen beider Länder in ihrem Land aufhielten, um Gespräche auf Arbeitsebene zu führen. Dialog sei notwendig, um eine Entnuklearisierung und eine friedliche Lösung zu erreichen, betonte die Politikerin.



Schweden spielt in dem Konflikt eine wichtige Rolle, weil es im Gegensatz zu den USA offizielle diplomatische Verbindungen zu Pjöngjang pflegt.



Ein Gipfeltreffen im Juni zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un war ebenfalls in dem skandinavischen Land vorbereitet worden. Allerdings gab es keine Annäherung in der Frage der atomaren Abrüstung Pjöngjangs.