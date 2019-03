US-Präsident Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beim Gipfel in Vietnam vor einem Monat offenbar aufgefordert, alle Atomwaffen an Washington zu übergeben.

Er habe Kim ein entsprechendes Dokument überreicht, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Darin werde auch ein vollständiger Abbau jeglicher nuklearer Infrastruktur verlangt. Weitere Forderungen seien der Zugang von US-Inspektoren sowie die Versetzung aller am Atomprogramm beteiligten Wissenschaftler in zivile Projekte. Der Gipfel in Hanoi war am 28. Februar ergebnislos abgebrochen worden.