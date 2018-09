Die Regierungen der USA und Nordkoreas bereiten ein zweites Gipfeltreffen der Präsidenten Trump und Kim vor.

Das gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, in Washington bekannt. Zuvor hatte Trump einen Brief Kims erhalten. Auch dieser befasse sich mit einem möglichen zweiten Gipfel, sagte Sanders.



Kim und Trump waren im Juni in Singapur erstmals zu einem historischen Treffen zusammengekommen. Dabei vereinbarten sie eine atomare Abrüstung in Nordkorea, die aber nach Experteneinschätzung bisher nicht eingetreten ist.