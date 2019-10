Ein nordkoreanischer Frachter, den die USA beschlagnahmt hatten, ist verkauft und abgeschleppt worden.

Das teilte die US-Küstenwache mit. Demnach verließ die "Wise Honest" den Hafen von Pago Pago in Amerikanisch-Samoa im Südpazifik. Der Frachter soll Kohle aus Nordkorea transportiert und damit nach Ansicht der USA gegen Sanktionen verstoßen haben. Die US-Behörden hatten das Schiff im Mai beschlagnahmt und danach in Samoa auf US-Territorium festgesetzt.



Auch die Eltern des US-Studenten Warmbier hatten Anspruch auf den Frachter erhoben. Der Student war in Nordkorea inhaftiert und 2017 wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA gestorben. Die Eltern verklagten Nordkorea wegen Folter und Mordes. Ein US-Bundesgericht entschied später, dass Nordkorea der Familie 500 Millionen Dollar zahlen müsse. Darauf begründen Warmbiers Eltern ihren Anspruch auf den Frachter.