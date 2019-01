Ein Vertrauter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird heute offenbar zu Gesprächen in den USA erwartet.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, der frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol sei zunächst in Peking eingetroffen und reise anschließend in die Vereinigten Staaten weiter. Dort solle er von Außenminister Pompeo in einem Hotel empfangen werden. Hintergrund dürfte das geplante zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim sein. Die Verhandlungen beider Länder über eine nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel waren zuletzt ins Stocken geraten.