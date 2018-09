An der Atlantikküste der USA bereiten sich die Menschen auf den drohenden Hurrikan "Florence" vor.

Mehr als eine Million Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen. Der Maßnahme schloss sich nun auch die US-Hauptstadt Washington an. Bürgermeisterin Bowser erklärte, damit wolle man sicherstellen, für die Vorbereitung auf den Sturm die benötigten Ressourcen zu erhalten.



Es wird damit gerechnet, dass "Florence" am Donnerstag auf Land trifft. Experten zufolge könnte der Hurrikan einer der stärksten Stürme seit Jahrzehnten in den USA werden.