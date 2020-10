Der frühere US-Präsident Obama hat der amtierenden Regierung Inkompetenz im Kampf gegen die Pandemie und das Verbreiten von Falschinformationen vorgehalten.

Viele Menschen in den Vereinigten Staaten hätten nicht sterben müssen, wenn auch nur grundlegende Maßnahmen ergriffen worden wären, sagte der Demokrat in einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania. Der Vergleich mit anderen Ländern wie dem Nachbarn Kanada zeige, dass die Zahl der Corona-Toten deutlich geringer hätte ausfallen können. Obama zeigte sich zuversichtlich, dass sein früherer Vizepräsident Biden, der Trump im November ablösen will, die Lage besser in den Griff bekommen werde.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.