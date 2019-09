Der frühere US-Präsident Obama hält es für fragwürdig, als Staatsoberhaupt fernzusehen und soziale Medien zu nutzen.

Obama sagte laut CNN auf einer Konferenz, man müsse vielmehr einen Prozess erschaffen, in dem man auf eines vertrauen könne: dass die Daten "dort draußen" gesiebt und sortiert würden und man die Kernthemen für eine Entscheidung erkennen könne. Dafür brauche man ein Team mit einer Fülle an Meinungen. Fernzusehen sei dagegen nicht hilfreich. Ebensowenig wie das Lesen von sozialen Medien. Beides schaffe eine Menge Lärm und verneble das eigene Urteil. Wichtig seien Fakten - und kein Zuckerguss.



Obama nannte seinen Amtsnachfolger Trump, der vor allem auf Twitter aktiv ist und viel fernsieht (Fox News), nicht namentlich. Ein früherer Redenschreiber von Obama sagte denn auch, er glaube nicht, dass Obama Trump eins habe auswischen wollen. Vielmehr habe Obama das schon oft so gesagt.