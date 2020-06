Der frühere US-Präsident Obama hat sich in einer Videoübertragung zur Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten und zu den Protesten dagegen geäußert.

Es sei beeindruckend und ein Zeichen der Hoffnung, dass sich Menschen aller Gesellschaftsschichten und Hautfarben an den Demonstrationen im ganzen Land beteiligten, sagte Obama. In den 1960-er Jahren sei das nicht so gewesen. Damals seien vor allem Schwarze und andere Minderheiten auf die Straße gegangen. Nun gebe es aber einen Mentalitätswechsel, eine Erkenntnis, dass man Besseres schaffen könne. Der ehemalige US-Präsident hob besonders die Rolle junger Leute hervor und betonte, obwohl es vereinzelt Ausschreitungen gegeben habe, halte eine Mehrheit der Amerikaner die Demonstrationen weiter für gerechtfertigt.