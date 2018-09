Der frühere US-Präsident Obama hat die Amerikaner dazu aufgerufen, die Regierung seines Nachfolgers Trump bei den Zwischenwahlen abzustrafen.

Zwei Monate vor den Kongresswahlen sagte Obama in einer Rede vor Studenten im Bundesstaat Illinois, was derzeit in der amerikanischen Politik geschehe, sei nicht normal. Die Bürger hätten im November jedoch die Chance, Ehrlichkeit, Anstand und Vernunft wiederherzustellen. Obama warf Trump unter anderem vor, die gesellschaftliche und politische Spaltung des Landes zu vertiefen, in die Unabhängigkeit der Justiz einzugreifen und die Pressefreiheit zu bedrohen.



Im November werden in den USA das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt.