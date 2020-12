US-Präsident Trump hat im Kampf gegen seine Wahlniederlage eine Schlappe erlitten.

Der Oberste Gerichtshof in Washington wies eine Klage des Trump-Lagers gegen den Wahlausgang in Pennsylvania ab. Die Kläger hatten argumentiert, dass die Ausweitung der Briefwahl in dem Bundesstaat illegal gewesen sei.



Trump weigert sich seit Wochen, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Biden anzuerkennen, und spricht ohne Beweise von angeblichem Wahlbetrug.

