Das Oberste Gericht der USA hat die Wiederaufnahme von Hinrichtungen in Bundesgefängnissen erlaubt.

Die Richter nahmen die einstweilige Verfügung einer unteren Instanz zurück, die gestern in letzter Minute die Hinrichtung eines 1999 verurteilten Mörders blockiert hatte. In den USA hat es seit 2003 keine Vollstreckungen der Todesstrafe auf Bundesebene mehr gegeben. Die Entscheidung von Präsident Trump, nach 17 Jahren erneut damit zu beginnen, hatte international Kritik ausgelöst.



Die meisten Kriminalfälle in den USA werden vor Gerichten in den einzelnen Bundesstaaten verhandelt, einige Prozesse finden allerdings vor Bundesgerichten statt. Darunter fallen Hassverbrechen, eine Reihe besonders schwerer Verbrechen sowie Straftaten, die auf militärischen Einrichtungen oder in Reservaten der indigenen Bevölkerung geschehen.