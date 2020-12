Das Oberste Gericht in den USA hat die Klage des Bundesstaats Texas gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl abgewiesen.

Texas habe keine rechtliche Begründung dafür vorweisen können, in die Wahlen eines anderen Bundesstaates einzugreifen, hieß es zur Begründung. Der Bundesstaat hatte am Dienstag Beschwerde gegen die offiziellen Wahlergebnisse in Michigan, Georgia, Pennsylvania und Wisconsin eingelegt.



Präsident Trump hatte große Hoffnungen in die Beschwerde gesetzt und erklärt, sie sei sehr solide. Er versucht nach wie vor, den Wahlsieg des Demokraten Biden auf juristischem Wege zu kippen. Die Klage aus Texas wurde unter anderem von Justizministern aus 17 Bundesstaaten und von 126 republikanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.