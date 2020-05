In den USA verlesen Angehörige, Freunde und Nachbarn in einer 24-Stunden-Aktion die Namen von Menschen, die an Covid-19 gestorben sind.

Das Online-Event trägt den Titel "Die Verstorbenen beim Namen nennen" ("naming the lost"). Die Teilnehmer nennen von ihren Wohnungen aus die Namen, das Alter und die Wohnorte der Toten, etwa tausend pro Stunde. Dies wird im Internet übertragen. Menschen unterschiedlichster Herkunft lesen vor, manche sachlich, einige unter Tränen. Die Aktion sollte bis Donnerstagmittag (Ortszeit) dauern.



Das Online-Gedenken wurde von Verbänden und Betroffenen organisiert. Auf der Webseite heißt es, man wolle jeden Verstorbenen als Menschen würdigen. In den USA sind seit März mehr als 92.000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.



Bei nationalen Katastrophen oder Trauertagen werden in den USA gewöhnlich die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Während der Coronavirus-Katastrophe hat die Regierung noch keine Signale der Trauer ausgesendet. Der ökumenische Nationale Kirchenrat plant am Sonntag einen Online-Gottesdienst, um der mehr als 300.000 Menschen zu gedenken, die weltweit an Covid-19 gestorben sind.

